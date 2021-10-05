Под Курском горит жилой дом

Сообщение поступило в МЧС в девятом часу вечера Фото: Светлана ВОЛКОВА

5 октября в 20.06 в оперативную дежурную смену МЧС России по Курской области поступило сообщение о задымлении в жилом доме по адресу Курчатовский район, поселок Иванино, улица Садовая .

На место происшествия выехали пожарные 9 ПСЧ Курчатовского района, 7 ПСЧ г. Курчатова.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.