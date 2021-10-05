В Курской области закупят новые контейнеры для раздельного сбора отходов

Курян будут учить раздельному сбору мусора Фото: Светлана ВОЛКОВА

Правительство РФ выделит 46 регионам средства на закупку контейнеров для раздельного сбора мусора. Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Курская область получит более 11 млн рублей, сообщили в администрации региона.

- Сейчас в России охват населения раздельным сбором ТБО достиг почти 30 %. И новая мера поддержки будет способствовать повышению этого показателя, - отметила вице-премьер Виктория Абрамченко.

В Курской области уже практикуется раздельный сбор мусора. На большинстве площадок установлены баки для пластика. Новые контейнеры позволят собирать по отдельности стекло, бумагу, металлические изделия, пластик для отправки на переработку. По предварительным оценкам один новый контейнер обойдется в 15-20 тысяч рублей.