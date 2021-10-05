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Общество5 октября 2021 20:06

Курская область получит 36,5 миллионов рублей на лекарства от ковид

Средства пойдут на закупку медикаментов для амбулаторных больных
Светлана ВОЛКОВАСветлана ВОЛКОВА
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Для амбулаторного лечения коронавируса используют препараты, которые снижают риск развития осложнения

Для амбулаторного лечения коронавируса используют препараты, которые снижают риск развития осложнения

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Курская область получит 36,5 млн рублей из резервного фонда Правительства РФ. Эти деньги будут направлены на приобретение лекарств для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, которые получают медицинскую помощь в амбулаторных условиях. Деньги должны поступить в регион в течение месяца. На выделенные средства получится обеспечить лекарствами более 11 тысяч амбулаторных пациентов в Курской области, сообщает администрация региона.

Для амбулаторного лечения коронавируса используют препараты, которые снижают риск развития осложнений, укорачивают период лихорадки и облегчают другие симптомы. Врачи назначают лекарства в зависимости от тяжести симптомов и сопутствующих болезней. Существует несколько схем лечения, в каждом случае решение о выписке конкретных лекарств принимается индивидуально, в зависимости от состояния пациента.

Ранее было принято решение выделить на закупку препаратов для таких пациентов и из регионального бюджета - 20 млн рублей.