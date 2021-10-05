Курский ансамбль танца победил в международном конкурсе

Фестиваль проходил в Санкт-Петербурге Фото: Светлана ВОЛКОВА

Заслуженный коллектив Дома народного творчества победил в Международном конкурсе, сообщили в администрации региона.

Ансамбль танца «Твой успех» принимал участие в конкурсе-фестивале «Революция искусств», который проходил в Санкт-Петербурге.

Танцоры заняли призовые места в разных возрастных категориях. Старшая группа стала лауреатами I степени с номерами «Чебатуха», «Дети гор», «Говорила мне бабка», «Начало» (эстрадный блок «Птица»). Средняя - заняла первое место с танцами «Хозяюшки» и получила звания лауреата II степени с хореографическими композициями «Казачки», «Барыня», «Чешская полька». Младшая - стала лауреатом II степени за номер «Мне не спится (Подушки)».