В Курской области двух детей эвакуировали на вертолете санитарной авиации

Состояние детей стабильное Фото: Из архива КП.

Двух детей – семи и 12 лет – с черепно-мозговой травмой успешно эвакуировали на вертолете санитарной авиации в Курскую областную больницу. Дети получили тяжелую черепно-мозговую травму в результате ДТП. Их состояние оценивалось как стабильно тяжелое.

По результатам необходимых обследований и консультаций со специалистами пациентов решили транспортировать в областной центр. Сейчас состояние детей стабильное. Один больной находится в палате нейрохирургического отделения областной клиники, второй – в областной детской больнице №2. Определяется дальнейшая тактика лечения