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Происшествия5 октября 2021 16:47

В Курской области двух детей эвакуировали на вертолете санитарной авиации

Школьники семи и 12 лет пострадали в ДТП
Ольга ДАНИЛОВА
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Состояние детей стабильное

Состояние детей стабильное

Фото: Из архива КП.

Двух детей – семи и 12 лет – с черепно-мозговой травмой успешно эвакуировали на вертолете санитарной авиации в Курскую областную больницу. Дети получили тяжелую черепно-мозговую травму в результате ДТП. Их состояние оценивалось как стабильно тяжелое.

По результатам необходимых обследований и консультаций со специалистами пациентов решили транспортировать в областной центр. Сейчас состояние детей стабильное. Один больной находится в палате нейрохирургического отделения областной клиники, второй – в областной детской больнице №2. Определяется дальнейшая тактика лечения