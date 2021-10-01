В Курской области вводят дополнительные коронавирусные ограничения

30 сентября в Курской области состоялось заседание оперативного штаба по коронавирусу
Фото: Яна ШЕЛЕСТ
30 сентября в Курской области состоялось заседание оперативного штаба по коронавирусу. В связи с резким ростом заболеваний в регионе вводят дополнительные ограничения.
С 4 октября:
- для детей до 14 лет вводится запрет на посещение торговых центров без сопровождения взрослых;
- работодателям рекомендовано перевести на удаленную работу сотрудников старше 60 лет;
- руководителям высших учебных заведений и учреждений СПО Курской области рекомендовано перевести в дистанционный формат проведение лекций;
- главам муниципальных образований и руководителям образовательных организаций региона рекомендовано организовать введение свободного посещения детей в детских садах;
- УМВД России по Курской области рекомендовано усилить контроль за соблюдением масочного режима в общественных местах и в транспорте.