В Курской области вводят дополнительные коронавирусные ограничения

30 сентября в Курской области состоялось заседание оперативного штаба по коронавирусу Фото: Яна ШЕЛЕСТ

30 сентября в Курской области состоялось заседание оперативного штаба по коронавирусу. В связи с резким ростом заболеваний в регионе вводят дополнительные ограничения.

С 4 октября:

- для детей до 14 лет вводится запрет на посещение торговых центров без сопровождения взрослых;

- работодателям рекомендовано перевести на удаленную работу сотрудников старше 60 лет;

- руководителям высших учебных заведений и учреждений СПО Курской области рекомендовано перевести в дистанционный формат проведение лекций;

- главам муниципальных образований и руководителям образовательных организаций региона рекомендовано организовать введение свободного посещения детей в детских садах;

- УМВД России по Курской области рекомендовано усилить контроль за соблюдением масочного режима в общественных местах и в транспорте.