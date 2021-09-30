В Курской области зарегистрировано рекордное число новых заражений ковид

В регионе действуют ограничительные меры Фото: Из архива КП.

За минувшие сутки ковид подтвердился еще у 211 курян. Это рекордное число новых случаев за период пандемии, сообщает оперштаб. Всего с ковид и пневманиями в больницах региона находятся более 1800 человек.

За минувшие сутки ковид унес жизни семи курян. Коронавирс стал причиной смерти 70-летнего мужчины, также погибли шесть женщин 32, 56, 60, 65, 82 и 88 лет.

Причина смерти — тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

Всего с начала пандемии ковид стал причиной смерти 1451 курянина.