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Здоровье30 сентября 2021 11:14

В Курской области зарегистрировано рекордное число новых заражений ковид

Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу
Ольга ДАНИЛОВА
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В регионе действуют ограничительные меры

В регионе действуют ограничительные меры

Фото: Из архива КП.

За минувшие сутки ковид подтвердился еще у 211 курян. Это рекордное число новых случаев за период пандемии, сообщает оперштаб. Всего с ковид и пневманиями в больницах региона находятся более 1800 человек.

За минувшие сутки ковид унес жизни семи курян. Коронавирс стал причиной смерти 70-летнего мужчины, также погибли шесть женщин 32, 56, 60, 65, 82 и 88 лет.

Причина смерти — тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

Всего с начала пандемии ковид стал причиной смерти 1451 курянина.