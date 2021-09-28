В настоящее время в медицинских учреждениях Курской области развернуто 1 968 коек Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В Курской области увеличивают число ковид-коек, сообщили в областной администрации. Уровень заболеваемости коронавирусом в регионе держится на стабильно высоком уровне. За последнюю неделю в ковидные стационары региона госпитализировали 980 человек, а выписали 854 пациента.

В областном госпитале для ветеранов войн и роддоме БСМП снова начали принимать пациентов с коронавирусом. В госпитале оборудовали 60 кислородных мест, в роддоме БСМП – 40. Туда принимают пациентов с легкой и средней степенью тяжести, которые не нуждаются в реанимационной поддержке.

В настоящее время в медицинских учреждениях Курской области развернуто 1 968 коек, 1 705 из них обеспечено кислородом.

Также в регионе ввели новые ковид-ограничения. В образовательных организациях рекомендовано запретить проведение массовых культурных, спортивных и других мероприятий.