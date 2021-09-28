Курск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Курск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье28 сентября 2021 16:39

В Курской области ввели новые ковид-ограничения

В распоряжение «О введении режима повышенной готовности» внесли изменения
Яна ШЕЛЕСТ
КомментироватьОставить комментарий(0)
В распоряжение «О введении режима повышенной готовности» внесли изменения

В распоряжение «О введении режима повышенной готовности» внесли изменения

Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В Курской области ввели новые ковид-ограничения, сообщили в областной администрации. В образовательных организациях рекомендовано запретить проведение массовых культурных, спортивных и других мероприятий. Кружки и секции следует перевести в дистанционный формат.

В школах искусств, художественных и музыкально-хоровых школах, школах народных промыслов групповые занятия будут проходить в электронном и дистанционном форматах, индивидуальные – очно.

Без зрителей будут проходить все спортивные мероприятия. Принимать участие в соревнованиях на открытом воздухе могут дети старше 14 лет, в помещениях – старше 16 лет. Допускается участие спортсменов из других регионов при наличии отрицательного ПЦР-теста, полученного не ранее чем за 72 часа до начала мероприятия.