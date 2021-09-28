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Недвижимость28 сентября 2021 16:01

29 сентября Юго-запад Курска останется без горячей воды

Специалисты отремонтируют участок тепломагистрали
Яна ШЕЛЕСТ
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Специалисты будут ремонтировать участок тепломагистрали на улице Студенческой

Специалисты будут ремонтировать участок тепломагистрали на улице Студенческой

Фото: Яна ШЕЛЕСТ

29 сентября Юго-запад Курска останется без горячей воды, сообщили в «Квадре». Специалисты будут ремонтировать участок тепломагистрали на улице Студенческой.

На время работ – с 08:00 до 20:00 – будет приостановлена подача горячей воды по следующим адресам:

- ул. 50 лет Октября 96, 96а,

- ул. Студенческая, 12, 8, 2, 16, 18, 24, 30, 32, 20, 22, 26, 28, 34, 36, 36а,

- пр-т Хрущева, 14, 16, 1, 3, 5, 13, 15, 15а, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 22, 12, 26, 4, 4а, 6, 10,

- ул. Косухина, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38,

- б-р Майский, 2, 4, 6, 8, 10, 16, 18, 20, 22, 40, 42, 44, 38, 36, 34, 30, 28, 26, 24,

- ул. Мыльникова, 15а, 15, 17, 17а, 11, 13, 1, 8, 8а, 9, 9а,

- ул. Бойцов 9й Дивизии, 185,

- пр-т В. Клыкова 2, 2а, 2б, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 1, 3, 5, 7, 9, 11,13, 15, 17, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 90, 92, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 57, 59, 61, 63, 69, 73, 75, 77, 79, 83, 85, 87.