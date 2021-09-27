Под Курском нашли останки 72 советских солдат

Захоронение обнаружили Горшеченском районе Фото: Светлана ВОЛКОВА

Захоронение удалось обнаружить на улице Советской в поселке Горшечное при прокладке водопровода в частный дом. К работе на этой территории приступили члены поисковых отрядов «Курская земля», «Новое поколение» и «Курская дружина». К раскопкам присоединились школьники - ребята из военно-патриотического клуба «Память» Горшеченской школы имени Н.И. Жиронкина под руководством педагога Владимира Насонова.

Поисковики аккуратно работали на участке, где нашли останки красноармейцев. Там, где было возможно, использовали трактор, но основная часть работ ведется вручную. Для всех участников поиска организовали горячее питание.

Захоронение было обнаружено 14 сентября. Уже утром следующего дня бойцы отрядов приступили к поисковым работам. Они обнаружили останки 20 советских солдат, найдены также два солдатских медальона и красноармейская книжка.

В прошедшие выходные дни из захоронения подняты останки еще 52 солдат.

Раскопки продолжаются.