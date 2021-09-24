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Общество24 сентября 2021 12:59

Куряне могут записаться на прием к врачу по бесплатному телефону

Для этого нужно набрать "122"
Светлана ВОЛКОВАСветлана ВОЛКОВА
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По единому номеру также можно пожаловаться на качество медуслуг

По единому номеру также можно пожаловаться на качество медуслуг

Фото: Из архива КП.

На базе МФЦ Курской области начал работу региональный контакт-центр оперативной помощи курянам в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. Это первый этап модернизации контакт-центра, которую проводит региональный комитет цифрового развития и связи.

Позвонив на единый номер 122, можно записаться на прием к врачу, узнать о правилах проведения вакцинации от COVID-19, пожаловаться на отказ в оказании медпомощи или на качество предоставления медицинских услуг. Звонки принимают с понедельника по пятницу с 08:00 до 20:00.

- До конца года в работе контакт-центра планируется использовать голосового робота. Искусственный интеллект поможет оказывать ряд услуг в нерабочее время. Кроме этого будет расширен функционал контакт-центра, то есть куряне смогут обращаться не только по вопросам, связанным с их здоровьем и медицинским обслуживанием, - рассказал председатель комитета цифрового развития и связи Курской области Александр Зотов.

Модернизация повысит качество работы службы 122 и, как следствие, оказания медицинской помощи курянам, пообещали в обладминистрации.