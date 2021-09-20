В Курске прошли парковочные рейды

Сотрудники комитета городского хозяйства оформили 22 протокола по факту парковки на газонах Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В Курске сотрудники окружных администраций мониторят соблюдение правил парковки. На прошлой неделе в Сеймском округе четыре автовладельца, оставившие свои машины на газонах, получили протоколы об административных правонарушениях.

Также в полицию направлены запросы о предоставлении сведений о собственниках 14 автомобилей. Еще пятеро автомобилистов обязаны явиться в администрацию для составления протоколов.

В Железнодорожном округе за парковку автомобилей на газонах составили семь протоколов. Вынесли 36 определений о проведении расследования в отношении автовладельцев, оставивших свои машины на газонах.

В Центральном округе направили девять запросов об установлении владельцев транспортных средств, брошенных на газонах, еще два протокола составили на месте.

Сотрудники комитета городского хозяйства – оформили 22 протокола по факту парковки на газонах.