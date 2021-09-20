Курск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Курск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество20 сентября 2021 20:34

В Курске прошли парковочные рейды

В ЖД округе за парковку на газонах составили семь протоколов
Яна ШЕЛЕСТ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Сотрудники комитета городского хозяйства оформили 22 протокола по факту парковки на газонах

Сотрудники комитета городского хозяйства оформили 22 протокола по факту парковки на газонах

Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В Курске сотрудники окружных администраций мониторят соблюдение правил парковки. На прошлой неделе в Сеймском округе четыре автовладельца, оставившие свои машины на газонах, получили протоколы об административных правонарушениях.

Также в полицию направлены запросы о предоставлении сведений о собственниках 14 автомобилей. Еще пятеро автомобилистов обязаны явиться в администрацию для составления протоколов.

В Железнодорожном округе за парковку автомобилей на газонах составили семь протоколов. Вынесли 36 определений о проведении расследования в отношении автовладельцев, оставивших свои машины на газонах.

В Центральном округе направили девять запросов об установлении владельцев транспортных средств, брошенных на газонах, еще два протокола составили на месте.

Сотрудники комитета городского хозяйства – оформили 22 протокола по факту парковки на газонах.