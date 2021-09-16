Под Курском открыли низководный мост через Сейм

Мост сдали раньше срока на четыре месяца

В поселке имени Карла Либкнехта Курчатовского района открыли низководный мост через Сейм, сообщили в областной администрации. Ранее здесь находилась аварийная деревянная переправа. Новый мост соединил населенные пункты Курчатовского и Льговского районов.

Общая протяженность объекта почти три км, а самого моста – 85 метров. Мост сдали раньше срока на четыре месяца.

«Мост важен не только для нашего, но и для Льговского района. Он значительно сокращает путь до Льгова, Курчатова, Курска. Мост очень востребован. Много детей из соседних сел ездят в школу по этой дороге», - рассказал глава Курчатовского района Александр Ярыгин.

Местные жители просят пустить через мост маршрутку и школьный автобус. Эти вопросы будут прорабатываться.