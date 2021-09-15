За сутки от коронавируса погибли шесть курян

За последние сутки заболели 177 человек Фото: Из архива "КП"

За последние сутки от коронавируса погибли шесть курян, сообщили в оперштабе. Ковид унес жизни пятерых мужчин - 61, 68, 74, 78, 81 год и 83-летней женщины.

По состоянию на 15 сентября в Курской области всего зарегистрировано 54 806 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. За последние сутки заболели 177 человек.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1473 человека, на ИВЛ – 94.

Первым компонентом вакцины от коронавируса привили 383 532 человека, вторым компонентом – 358 534.