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Здоровье15 сентября 2021 12:04

За сутки от коронавируса погибли шесть курян

Ковид унес жизни пятерых мужчин и одной женщины
Яна ШЕЛЕСТ
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За последние сутки заболели 177 человек

За последние сутки заболели 177 человек

Фото: Из архива "КП"

За последние сутки от коронавируса погибли шесть курян, сообщили в оперштабе. Ковид унес жизни пятерых мужчин - 61, 68, 74, 78, 81 год и 83-летней женщины.

По состоянию на 15 сентября в Курской области всего зарегистрировано 54 806 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. За последние сутки заболели 177 человек.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1473 человека, на ИВЛ – 94.

Первым компонентом вакцины от коронавируса привили 383 532 человека, вторым компонентом – 358 534.