177 жителей Курской области заболели ковидом за сутки

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями лежат 1473 человека Фото: Яна ШЕЛЕСТ

177 жителей Курской области заболели ковидом за последние сутки, сообщили в оперштабе. Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 54 806 инфицированных.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями лежат 1473 человека, на искусственной вентиляции – 94. На сегодняшний день скончался 1361 человек, плюс шесть – за последние сутки.

Прирост заболевших по муниципалитетам:

• г. Курск +105

• г. Железногорск +15

• Курский +13

• Золотухинский +8

• Октябрьский +5

• Касторенский +4

• Дмитриевский +3

• Медвенский +3

• Суджанский +3

• Тимский +3

• г. Щигры +3

• Мантуровский +2

• г. Фатеж +2

• Беловский +1

• Горшеченский +1

• г. Дмитриев +1

• Обоянский +1

• Советский +1

• Солнцевский +1

• Хомутовский +1

• Черемисиновский +1.