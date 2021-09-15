177 жителей Курской области заболели ковидом за сутки

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями лежат 1473 человека
Фото: Яна ШЕЛЕСТ
177 жителей Курской области заболели ковидом за последние сутки, сообщили в оперштабе. Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 54 806 инфицированных.
В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями лежат 1473 человека, на искусственной вентиляции – 94. На сегодняшний день скончался 1361 человек, плюс шесть – за последние сутки.
Прирост заболевших по муниципалитетам:
• г. Курск +105
• г. Железногорск +15
• Курский +13
• Золотухинский +8
• Октябрьский +5
• Касторенский +4
• Дмитриевский +3
• Медвенский +3
• Суджанский +3
• Тимский +3
• г. Щигры +3
• Мантуровский +2
• г. Фатеж +2
• Беловский +1
• Горшеченский +1
• г. Дмитриев +1
• Обоянский +1
• Советский +1
• Солнцевский +1
• Хомутовский +1
• Черемисиновский +1.