В Курске на проспектах Дружбы и Плевицкой заменят саженцы

К замене клена, лип, берез, катальпы, сирени и рябины приступят с 10 октября

В Курске на проспектах Дружбы и Плевицкой, а также на улице Просторной заменят саженцы, сообщили в мэрии. Специалисты комитета дорожного хозяйства, комитета городского хозяйства, управления капитального строительства провели обследование и определили участки, на которых подрядчик должен высадить новые деревья.

К замене клена, лип, берез, катальпы, сирени и рябины приступят с 10 октября. Работы планируют завершить до конца месяца.

16 октября в Курской области высадят 194 тысячи саженцев. Акция «Сохраним лес» пройдет в девяти районах.