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Общество13 сентября 2021 9:34

16 октября в Курской области высадят 194 тысячи саженцев

Акция «Сохраним лес» пройдет в девяти районах
Яна ШЕЛЕСТ
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Чтобы принять участие акции обращайтесь в комитет природных ресурсов

Чтобы принять участие акции обращайтесь в комитет природных ресурсов

Фото: Яна ШЕЛЕСТ

16 октября в Курской области высадят 194 тысячи саженцев, сообщили в областной администрации. Всероссийская акция «Сохраним лес» пройдет в Золотухинском, Курском, Рыльском, Хомутовском, Щигровском, Солнцевском, Железногорском, Глушковском и Тимском районах.

«Леса — это легкие нашей планеты. За последние пару столетий человечество ради ресурсов уничтожило огромное количество деревьев. Долги надо возвращать, иначе наши дети и внуки будут жить в выжженной пустыне» - обратился к курянам глава региона Роман Старовойт.

Чтобы принять участие акции обращайтесь в комитет природных ресурсов Курской области по номерам телефонов + 7 (4712)53-79-88, +7 (4712)53-23-05.