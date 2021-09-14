С начала пандемии зафиксировано 54 629 заболевших Фото: Яна ШЕЛЕСТ

173 человека заболели ковидом в Курской области за сутки, сообщили в оперштабе. С начала пандемии зафиксировано 54 629 заболевших.

В больницах получают лечение 1439 человек, на искусственной вентиляции – 87. От тяжелой ковидной пневмонии скончались 1355 человек, плюс пятеро – за последние сутки.

Первым компонентом вакцины от коронавируса привились 381 333 человек, полностью завершили вакцинацию – 355 732.

Более 59 тысяч курских пенсионеров получили выплату после вакцинации. Из областного бюджета на эти цели направили 177 млн рублей