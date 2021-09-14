Всего зарегистрировано 54 629 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом
Фото: Яна ШЕЛЕСТ
Коронавирус унес жизни еще пятерых курян, сообщили в оперштабе. Скончались мужчины 58, 82, 88 лет и женщины 62, 78 лет.
На утро 14 сентября в Курской области всего зарегистрировано 54 629 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. За последние сутки заболели 173 человека.
В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1439 человек, на искусственной вентиляции – 87.
Прирост заболевших по муниципалитетам:
г. Курск +136
Солнцевский +8
г. Льгов +5
Беловский +4
Курчатовский +3
г. Обоянь +3
Обоянский +3
Большесолдатский +2
Медвенский +2
г. Рыльск +2
Касторенский +1
Курский +1
Льговский +1
Тимский +1
г. Щигры +1.