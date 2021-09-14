Курск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Курск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье14 сентября 2021 10:00

Коронавирус унес жизни еще пятерых курян

За сутки заболели 173 человека
Яна ШЕЛЕСТ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Всего зарегистрировано 54 629 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом

Всего зарегистрировано 54 629 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом

Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Коронавирус унес жизни еще пятерых курян, сообщили в оперштабе. Скончались мужчины 58, 82, 88 лет и женщины 62, 78 лет.

На утро 14 сентября в Курской области всего зарегистрировано 54 629 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. За последние сутки заболели 173 человека.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1439 человек, на искусственной вентиляции – 87.

Прирост заболевших по муниципалитетам:

г. Курск +136

Солнцевский +8

г. Льгов +5

Беловский +4

Курчатовский +3

г. Обоянь +3

Обоянский +3

Большесолдатский +2

Медвенский +2

г. Рыльск +2

Касторенский +1

Курский +1

Льговский +1

Тимский +1

г. Щигры +1.