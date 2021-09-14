Всего зарегистрировано 54 629 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Коронавирус унес жизни еще пятерых курян, сообщили в оперштабе. Скончались мужчины 58, 82, 88 лет и женщины 62, 78 лет.

На утро 14 сентября в Курской области всего зарегистрировано 54 629 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. За последние сутки заболели 173 человека.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1439 человек, на искусственной вентиляции – 87.

Прирост заболевших по муниципалитетам:

г. Курск +136

Солнцевский +8

г. Льгов +5

Беловский +4

Курчатовский +3

г. Обоянь +3

Обоянский +3

Большесолдатский +2

Медвенский +2

г. Рыльск +2

Касторенский +1

Курский +1

Льговский +1

Тимский +1

г. Щигры +1.