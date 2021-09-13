В Первомайском парке Курска проводят санитарную рубку

Фото: Администрация Курской области

В Первомайском парке проводят санитарную рубку, сообщили в областной администрации. Рабочие уберут 12 аварийных деревьев, на трех – обрежут сухие ветви. Также специалисты срежут ветки, задевающие электрические провода.

Разрешение на снос аварийных деревьев дал комитетом городского хозяйства Курска. Работы проводит Дирекция по управлению особо охраняемыми природными территориями комитета природных ресурсов Курской области.

16 октября в Курской области пройдет акция «Сохраним лес», в рамках которой высадят 194 тысячи саженцев.