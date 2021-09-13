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Здоровье13 сентября 2021 10:59

800 курских школьников отправили на карантин по коронавирусу

Также закрыли 16 групп в 14 садах
Яна ШЕЛЕСТ
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На карантине - 33 класса в 22 школах региона

На карантине - 33 класса в 22 школах региона

Фото: Василий КОШЕЛЕВ

800 курских школьников отправили на карантин по коронавирусу, сообщил замгубернатора Александр Чуркин на оперативном совещании в администрации области. Это 33 класса в 22 школах региона.

Также на карантине по ковиду находятся 16 групп в 14 садах, всего 284 дошкольника. На карантин закрыли и одну группу в железногорском горно-металлургическом колледже.

По состоянию на 13 сентября в Курской области зарегистрировано 54 456 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. За последние сутки ковид подтвердился у 169 курян.