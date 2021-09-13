Всего с момента пандемии зафиксировано 54 456 подтвержденных случаев заболевания
Фото: Яна ШЕЛЕСТ
169 человек заболели коронавирусом в Курской области за сутки, сообщили в оперштабе. Всего с момента пандемии зафиксировано 54 456 подтвержденных случаев заболевания.
В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями лежат 1475 человек, на искусственной вентиляции – 89. На сегодняшний день скончались 1350 человек, плюс шесть – за последние сутки.
Прирост заболевших по муниципалитетам:
• г. Курск +112
• Курский +11
• г. Железногорск +11
• Золотухинский +6
• Октябрьский +6
• Мантуровский +5
• Фатежский +4
• г. Дмитриев +3
• Советский +2
• Беловский +1
• Медвенский +1
• г. Обоянь +1
• Обоянский +1
• Пристенский +1
• Солнцевский +1
• г. Суджа +1
• г. Фатеж +1
• Железногорский +1.