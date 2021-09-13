Всего с момента пандемии зафиксировано 54 456 подтвержденных случаев заболевания Фото: Яна ШЕЛЕСТ

169 человек заболели коронавирусом в Курской области за сутки, сообщили в оперштабе. Всего с момента пандемии зафиксировано 54 456 подтвержденных случаев заболевания.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями лежат 1475 человек, на искусственной вентиляции – 89. На сегодняшний день скончались 1350 человек, плюс шесть – за последние сутки.

Прирост заболевших по муниципалитетам:

• г. Курск +112

• Курский +11

• г. Железногорск +11

• Золотухинский +6

• Октябрьский +6

• Мантуровский +5

• Фатежский +4

• г. Дмитриев +3

• Советский +2

• Беловский +1

• Медвенский +1

• г. Обоянь +1

• Обоянский +1

• Пристенский +1

• Солнцевский +1

• г. Суджа +1

• г. Фатеж +1

• Железногорский +1.