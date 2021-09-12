В Курской области заразились коронавирусом еще 172 человека

По данным оперштаба на 12 сентября, в Курской области выявили коронавирус у 172 человек. Прирост заболевших по муниципалитетам: Курск - 106, Золотухинский район - десять, Курчатовский, Октябрьский и Рыльск - по семь, Курский - шесть, Кореневский и Тимский - по пять, Глушковский и Горшеченский - по четыре, Конышевский район и Льгов - по три, Поныровский - два, Льговский, Рыльский и Щигры - по одному. Всего в регионе зарегистрировано 54287 подтвержденных случаев коронавируса.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1432 пациента, на ИВЛ – 93 (8 – инвазивная, 85 – неинвазивная). На сегодняшний день скончались 1344 человек. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.