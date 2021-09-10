За все время пандемии ковид унес жизни 1332 человек Фото: Из архива "КП"

За последние сутки от тяжелой ковидной пневмонии скончались шесть курян, сообщили в оперштабе. Умерли мужчины 67, 70 лет и женщины 70, 74, 80, 84 года. За все время пандемии ковид унес жизни 1332 человек.

По данным оперштаба на 10 сентября, в Курской области всего зарегистрировано 53945 (+173) подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1403 человека.

Первым компонентом вакцины от коронавируса привито 377 614 человека, вторым компонентом – 347 354.