173 курянина заболели коронавирусом за сутки

За все время пандемии зарегистрировано 53 945 инфицированных
Фото: Из архива "КП"
За последние сутки коронавирусом заболели 173 курянина, сообщили в оперштабе. За все время пандемии зарегистрировано 53 945 инфицированных.
В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями лечатся 1403 человека, на искусственной вентиляции – 81.
На сегодняшний день скончались 1332 человека, плюс шесть за последние сутки.
Прирост заболевших по муниципалитетам:
• г. Курск +98
• Курский +13
• Тимский +6
• Глушковский +5
• г. Обоянь +5
• Фатежский +5
• Щигровский +4
• Большесолдатский +3
• Горшеченский +3
• Касторенский +3
• Льговский +3
• Мантуровский +3
• Обоянский +3
• Октябрьский +3
• Пристенский +3
• Советский +2
• г.Железногорск +2
• Беловский +1
• Дмитриевский +1
• Золотухинский +1
• Кореневский +1
• г. Льгов +1
• г. Рыльск +1
• Рыльский +1
• Солнцевский +1
• г. Щигры +1.