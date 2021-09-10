173 курянина заболели коронавирусом за сутки

За все время пандемии зарегистрировано 53 945 инфицированных Фото: Из архива "КП"

За последние сутки коронавирусом заболели 173 курянина, сообщили в оперштабе. За все время пандемии зарегистрировано 53 945 инфицированных.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями лечатся 1403 человека, на искусственной вентиляции – 81.

На сегодняшний день скончались 1332 человека, плюс шесть за последние сутки.

Прирост заболевших по муниципалитетам:

• г. Курск +98

• Курский +13

• Тимский +6

• Глушковский +5

• г. Обоянь +5

• Фатежский +5

• Щигровский +4

• Большесолдатский +3

• Горшеченский +3

• Касторенский +3

• Льговский +3

• Мантуровский +3

• Обоянский +3

• Октябрьский +3

• Пристенский +3

• Советский +2

• г.Железногорск +2

• Беловский +1

• Дмитриевский +1

• Золотухинский +1

• Кореневский +1

• г. Льгов +1

• г. Рыльск +1

• Рыльский +1

• Солнцевский +1

• г. Щигры +1.