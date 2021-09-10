Погода в Курске на выходные: горожан ждет летнее тепло

В субботу ожидается переменная облачность, без дождя Фото: Яна ШЕЛЕСТ

11 сентября в Курске отметят День города. Во всех округах областного центра пройдет более 80 мероприятий. Погода благоволит курянам, в выходные горожан ждет летнее тепло, сообщили в ФГБУ «Центрально-Черноземное УГМС»

В субботу ожидается переменная облачность, без дождя. Ветер переменный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью составит +12…+14 градусов, днем поднимется до +23…+25.

В воскресенье 12 сентября ночью прогнозируют +13 градусов, днем воздух прогреется до +25 градусов. Осадков также не ожидается.