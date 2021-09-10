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Общество10 сентября 2021 10:20

Погода в Курске на выходные: горожан ждет летнее тепло

Температура воздуха поднимется до 25 градусов
Яна ШЕЛЕСТ
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В субботу ожидается переменная облачность, без дождя

В субботу ожидается переменная облачность, без дождя

Фото: Яна ШЕЛЕСТ

11 сентября в Курске отметят День города. Во всех округах областного центра пройдет более 80 мероприятий. Погода благоволит курянам, в выходные горожан ждет летнее тепло, сообщили в ФГБУ «Центрально-Черноземное УГМС»

В субботу ожидается переменная облачность, без дождя. Ветер переменный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью составит +12…+14 градусов, днем поднимется до +23…+25.

В воскресенье 12 сентября ночью прогнозируют +13 градусов, днем воздух прогреется до +25 градусов. Осадков также не ожидается.