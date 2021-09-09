День города в Курске 11 сентября 2021: фестиваль аэростатов и салют

Движение транспорта в День города перекрывать не будут Фото: Яна ШЕЛЕСТ

11 сентября куряне отметят День города. На открытых площадках, в парках и скверах в разных районах города планируют провести более 80 мероприятий.

День города откроет Фестиваль аэростатов. Запускать их будут за городом. На Театральной площади пройдет Фестиваль яблок. Также куряне увидят картины участников международного плэнера.

На Боевой даче состоится полумарафон, посвященный памяти подводников. В парке Дзержинского пройдет Фестиваль граффити. По городу организуют пешие экскурсии. Завершится День города праздничным фейерверком.

Движение транспорта в День города перекрывать не будут.