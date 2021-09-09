На участке протяженностью более 700 метров обновят дорожное покрытие

В Курске отремонтируют улицу Сонина, сообщили в областном комитете транспорта и автодорог. Работы проведут в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Начнутся они уже этой осенью.

На участке протяженностью более 700 метров обновят дорожное покрытие, заменят решетки ливневок и люки, нанесут разметку и установят новые дорожные знаки.

Всего в Курске в 2021 году в рамках национального проекта отремонтировали уже свыше 30 километров дорог.