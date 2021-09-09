За все время пандемии зарегистрировано 53 772 инфицированных
Фото: Яна ШЕЛЕСТ
За последние сутки коронавирусом заболели 175 курян, сообщили в оперштабе. За все время пандемии зарегистрировано 53 772 инфицированных.
В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1368 человек, на ИВЛ – 84.
На сегодняшний день скончались 1326 человек, плюс семь за последние сутки.
Прирост заболевших по муниципалитетам:
• г. Курск +118
• Курский +7
• г. Железногорск +7
• Солнцевский +6
• Беловский +4
• Мантуровский +3
• г. Фатеж +3
• г. Щигры +3
• Глушковский +2
• Касторенский +2
• Горшеченский +1
• Обоянский +1
• Октябрьский +1
• Советский +1
• Фатежский +1
• Хомутовский +1
• Черемисиновский +1
• г. Льгов +2
• Медвенский +2
• Пристенский +2
• Рыльский +2
• Тимский +2
• Щигровский +2
• Большесолдатский +1.