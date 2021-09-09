За все время пандемии зарегистрировано 53 772 инфицированных Фото: Яна ШЕЛЕСТ

За последние сутки коронавирусом заболели 175 курян, сообщили в оперштабе. За все время пандемии зарегистрировано 53 772 инфицированных.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1368 человек, на ИВЛ – 84.

На сегодняшний день скончались 1326 человек, плюс семь за последние сутки.

Прирост заболевших по муниципалитетам:

• г. Курск +118

• Курский +7

• г. Железногорск +7

• Солнцевский +6

• Беловский +4

• Мантуровский +3

• г. Фатеж +3

• г. Щигры +3

• Глушковский +2

• Касторенский +2

• Горшеченский +1

• Обоянский +1

• Октябрьский +1

• Советский +1

• Фатежский +1

• Хомутовский +1

• Черемисиновский +1

• г. Льгов +2

• Медвенский +2

• Пристенский +2

• Рыльский +2

• Тимский +2

• Щигровский +2

• Большесолдатский +1.