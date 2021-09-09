Пожар тушили десять человек и четыре единицы техники Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Под Курском в огне погиб 65-летний мужчина, рассказали в МЧС. Сообщение о возгорании в жилом в деревне Гридасово Солнцевского района поступило в «Службу спасения» 8 сентября в 22:30.

На место происшествия выехали пожарные, сотрудники полиции, медики скорой помощи и работники электросетей. Огонь локализовали в 22:51, ликвидировали в 22:55.

В жилом деревянном доме размером 56 квадратов сгорела и обрушилась кровля. На пепелище спасатели обнаружили тело хозяина.

Пожар тушили десять человек и четыре единицы техники. Ущерб и причину пожара устанавливают эксперты.

В селе Дружное Курчатовского района с высоты сорвался и погиб 51-летний рабочий. По данному факту СК начал процессуальную проверку.