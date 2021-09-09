Под Курском с высоты сорвался и погиб 51-летний рабочий

Во время выполнения работ платформа обрушилась

В селе Дружное Курчатовского района с высоты сорвался и погиб 51-летний рабочий, сообщили в СК. По данному факту Курчатовский следственный отдел начал процессуальную проверку.

Следователи установили, что мужчина вместе с 34-летним напарником выполняли монтажные работы на высоте около шести метров, находясь на металлической платформе. Неожиданно платформа обрушилась.

51-летний рабочий от полученных телесных повреждений скончался на месте, его напарника с травмами доставили в больницу.

Причины происшествия устанавливаются. По результатам доследственной проверки примут процессуальное решение.