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Происшествия9 сентября 2021 9:41

Под Курском с высоты сорвался и погиб 51-летний рабочий

ЧП произошло в Курчатовском районе
Яна ШЕЛЕСТ
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Во время выполнения работ платформа обрушилась

Во время выполнения работ платформа обрушилась

В селе Дружное Курчатовского района с высоты сорвался и погиб 51-летний рабочий, сообщили в СК. По данному факту Курчатовский следственный отдел начал процессуальную проверку.

Следователи установили, что мужчина вместе с 34-летним напарником выполняли монтажные работы на высоте около шести метров, находясь на металлической платформе. Неожиданно платформа обрушилась.

51-летний рабочий от полученных телесных повреждений скончался на месте, его напарника с травмами доставили в больницу.

Причины происшествия устанавливаются. По результатам доследственной проверки примут процессуальное решение.