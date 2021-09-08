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Здоровье8 сентября 2021 13:34

От тяжелой ковидной пневмонии скончались шесть курян

За сутки заболели 172 человека
Яна ШЕЛЕСТ
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В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1393 человека

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1393 человека

Фото: Яна ШЕЛЕСТ

За последние сутки от тяжелой ковидной пневмонии скончались шесть курян, сообщили в оперштабе. Коронавирус унес жизни двух мужчин - 76, 83 года и четырех женщин - 58, 62, 81, 88 лет. Заболели 172 человека.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1393 человека, на искусственной вентиляции – 87 (4 – инвазивная, 83 – неинвазивная).

В Курскую область поступило 2 400 доз вакцины «Спутник V». Вакцину распределят между прививочными пунктами.