В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1393 человека Фото: Яна ШЕЛЕСТ

За последние сутки от тяжелой ковидной пневмонии скончались шесть курян, сообщили в оперштабе. Коронавирус унес жизни двух мужчин - 76, 83 года и четырех женщин - 58, 62, 81, 88 лет. Заболели 172 человека.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1393 человека, на искусственной вентиляции – 87 (4 – инвазивная, 83 – неинвазивная).

В Курскую область поступило 2 400 доз вакцины «Спутник V». Вакцину распределят между прививочными пунктами.