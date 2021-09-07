В Курскую область поступило более двух тысяч доз «Спутника V»

Полностью завершили вакцинацию 337 449 курян Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В Курскую область поступило 2 400 доз вакцины «Спутник V», сообщили в областной администрации. Вакцину распределят между прививочными пунктами.

Всего регион получил 516 761 комплект вакцины, из них 426 767 «Спутника V», 80 004 «Спутника Лайт», 6 270 «ЭпиВакКороны», 3 720 «КовиВака».

Первым компонентом вакцины в области привили 372 233 человек (69,6% от необходимого числа для формирования коллективного иммунитета). Полностью завершили вакцинацию 337 449 курян.

По состоянию на 7 сентября в Курской области зарегистрировано 53 425 заболевших ковидом. За последние сутки коронавирусом заболели 168 человек.