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Здоровье7 сентября 2021 12:46

В Курскую область поступило более двух тысяч доз «Спутника V»

Вакцину распределили между прививочными пунктами
Яна ШЕЛЕСТ
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Полностью завершили вакцинацию 337 449 курян

Полностью завершили вакцинацию 337 449 курян

Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В Курскую область поступило 2 400 доз вакцины «Спутник V», сообщили в областной администрации. Вакцину распределят между прививочными пунктами.

Всего регион получил 516 761 комплект вакцины, из них 426 767 «Спутника V», 80 004 «Спутника Лайт», 6 270 «ЭпиВакКороны», 3 720 «КовиВака».

Первым компонентом вакцины в области привили 372 233 человек (69,6% от необходимого числа для формирования коллективного иммунитета). Полностью завершили вакцинацию 337 449 курян.

По состоянию на 7 сентября в Курской области зарегистрировано 53 425 заболевших ковидом. За последние сутки коронавирусом заболели 168 человек.