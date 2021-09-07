За сутки коронавирус подтвердился у 168 курян

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1428 человек Фото: Из архива "КП"

За сутки в Курской области коронавирус подтвердился у 168 курян, сообщили в оперштабе. За все время пандемии зарегистрировано 53 425 заболевших.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1428 человек, на искусственной вентиляции – 88.

На сегодняшний день скончались 1313 человек (+5; мужчины 64, 73, 81 год, женщины 65, 72 года).

Прирост заболевших по муниципалитетам:

• г. Курск +145

• Курский +13

• Медвенский +2

• Большесолдатский +1

•Дмитриевский +1

• г. Обоянь +1

• Обоянский +1

• Поныровский +1

• Пристенский +1

• Суджанский +1

• Фатежский +1.