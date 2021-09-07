За сутки коронавирус подтвердился у 168 курян

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1428 человек
Фото: Из архива "КП"
За сутки в Курской области коронавирус подтвердился у 168 курян, сообщили в оперштабе. За все время пандемии зарегистрировано 53 425 заболевших.
В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1428 человек, на искусственной вентиляции – 88.
На сегодняшний день скончались 1313 человек (+5; мужчины 64, 73, 81 год, женщины 65, 72 года).
Прирост заболевших по муниципалитетам:
• г. Курск +145
• Курский +13
• Медвенский +2
• Большесолдатский +1
•Дмитриевский +1
• г. Обоянь +1
• Обоянский +1
• Поныровский +1
• Пристенский +1
• Суджанский +1
• Фатежский +1.