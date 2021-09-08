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Происшествия8 сентября 2021 10:36

В Курске в Теплый канал опрокинулась «семерка»

ДТП произошло 8 сентября ночью
Яна ШЕЛЕСТ
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Полиция выясняет все причины и обстоятельства данного ДТП

Полиция выясняет все причины и обстоятельства данного ДТП

Фото: Яна ШЕЛЕСТ

8 сентября в Курске в Теплый канал опрокинулась семерка. Как сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области, ДТП произошло во втором часу ночи.

23-летний водитель автомобиля ВАЗ-2107 двигался по проспекту Ленинского Комсомола со стороны проспекта Кулакова в направлении улицы Крюкова. Около дома № 1 по улице Полянской он не справился с управлением. Машина налетела на бордюр и перевернулась.

В результате ДТП водитель и 20-летняя девушка-пассажир получили ранения. Полиция выясняет все причины и обстоятельства данного ДТП.