Полиция выясняет все причины и обстоятельства данного ДТП Фото: Яна ШЕЛЕСТ

8 сентября в Курске в Теплый канал опрокинулась семерка. Как сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области, ДТП произошло во втором часу ночи.

23-летний водитель автомобиля ВАЗ-2107 двигался по проспекту Ленинского Комсомола со стороны проспекта Кулакова в направлении улицы Крюкова. Около дома № 1 по улице Полянской он не справился с управлением. Машина налетела на бордюр и перевернулась.

В результате ДТП водитель и 20-летняя девушка-пассажир получили ранения. Полиция выясняет все причины и обстоятельства данного ДТП.