29-летняя курянка ударила ножом сожителя

Во время ссоры женщина схватила нож и ударила им мужчину в грудь Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Горшеченский следственный отдел возбудил уголовное дело по статье «Покушение на убийство» в отношении 29-летней жительницы поселка Горшечное. Курянка ударила ножом сожителя, сообщили в СК.

8 августа 2021 года днем пьяная обвиняемая находилась в доме своего 31-летнего сожителя в поселке Горшечное. Во время ссоры женщина схватила нож и ударила им мужчину в грудь.

Потерпевшего доставили в больницу, где ему оказали квалифицированную помощь, мужчина остался жив. Обвиняемую взяли под стражу. По делу проводятся следственные действия, устанавливаются обстоятельства преступления, назначены экспертизы.