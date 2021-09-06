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Звезды6 сентября 2021 15:33

11 сентября Курская филармония приглашает на концерт

Пригласительные можно получить в кассах
Яна ШЕЛЕСТ
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Начало концерта в 11.00

Начало концерта в 11.00

Фото: Яна ШЕЛЕСТ

11 сентября в Курской филармонии в рамках акции «Культурная суббота» состоится концерт. Для курян выступят Оркестр русских народных инструментов имени Виктора Гридина, заслуженная артистка РФ Ирина Стародубцева, Виктория Прохорова, Виктор Бурцев, Никита Овчинников, Дмитрий Шилов, а также солисты оркестра Сергей Сидоров и Александр Павлов.

Начало концерта в 11.00. Пригласительные билеты можно получить в кассах филармонии.

Справки по телефонам: 58-81-14 и 51-00-81.