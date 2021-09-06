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Общество6 сентября 2021 15:19

Скончался настоятель Благовещенского храма Курска

Максиму Шестопалову было сорок лет
Яна ШЕЛЕСТ
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Фото: Курская Епархия

Фото: Курская Епархия

6 сентября на 41-м году жизни скончался Максим Альбертович Шестопалов, настоятель Благовещенского храма Курска, - сообщили в Курской Епархии.

Отпевание состоится 8 сентября в Благовещенском храме на улице Присеймская, дом 125. Начало Божественной литургии в 8.00, по окончанию состоится чин отпевания усопшего.

Похоронят настоятеля в Курске на Северном кладбище. У батюшки остались жена - матушка Марина Владимировна и три дочери.

«КП» выражает соболезнования родным и близким Максима Шестопалова.