Скончался настоятель Благовещенского храма Курска

Фото: Курская Епархия
6 сентября на 41-м году жизни скончался Максим Альбертович Шестопалов, настоятель Благовещенского храма Курска, - сообщили в Курской Епархии.
Отпевание состоится 8 сентября в Благовещенском храме на улице Присеймская, дом 125. Начало Божественной литургии в 8.00, по окончанию состоится чин отпевания усопшего.
Похоронят настоятеля в Курске на Северном кладбище. У батюшки остались жена - матушка Марина Владимировна и три дочери.
«КП» выражает соболезнования родным и близким Максима Шестопалова.