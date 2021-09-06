В Курской области ночью ожидаются заморозки

В пятницу столбик термометра достигнет +24 градусов Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В Курской области в ночь на 7 сентября возможны заморозки, сообщили в ФГБУ «Центрально-Черноземное УГМС». Ожидается переменная облачность, без осадков.

Ветер западный, ночью до 5 м/с, днем 5-10 м/с. Температура воздуха в ночное время опустится до 0…+2 градусов, днем поднимется до +15…+17 градусов.

К концу недели температура воздуха придет в рамки климатической нормы. В пятницу столбик термометра достигнет +24 градусов.

Напоминаем, что в межсезонный период повышается риск возникновения пожаров. При использовании обогревательных приборов следует соблюдать меры безопасности.