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Общество6 сентября 2021 13:50

В Курской области ночью ожидаются заморозки

В конце недели потеплеет до +24 градусов
Яна ШЕЛЕСТ
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В пятницу столбик термометра достигнет +24 градусов

В пятницу столбик термометра достигнет +24 градусов

Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В Курской области в ночь на 7 сентября возможны заморозки, сообщили в ФГБУ «Центрально-Черноземное УГМС». Ожидается переменная облачность, без осадков.

Ветер западный, ночью до 5 м/с, днем 5-10 м/с. Температура воздуха в ночное время опустится до 0…+2 градусов, днем поднимется до +15…+17 градусов.

К концу недели температура воздуха придет в рамки климатической нормы. В пятницу столбик термометра достигнет +24 градусов.

Напоминаем, что в межсезонный период повышается риск возникновения пожаров. При использовании обогревательных приборов следует соблюдать меры безопасности.