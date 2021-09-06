Погибшие задели провода металлическим буром Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В Железногорске под Курском от удара током погибли двое мужчин, сообщили в следственном комитете. Тела двух курян обнаружили рядом с домом, расположенном в поселке Мартовский Железногорского района. По данному факту Железногорский следственный отдел СУ СК проводит проверку.

Следователи установили, что потерпевшие чистили скважины для забора воды, ведущей в дом. Металлическим буром они задели высоковольтные провода, мужчин ударило током. От полученной электротравмы 31-летний и 60-летний куряне скончались на месте.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

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