48-летний курянин зарезал на Кавказской женщину

От полученного ранения женщина скончалась на месте Фото: Яна ШЕЛЕСТ

48-летний житель Конышевского района зарезал на улице Кавказской в Курске женщину, сообщили в следственном комитете. По данному факту возбудили уголовное дело.

24 августа 2021 года пьяный подозреваемый находился в доме со знакомой 71-летней женщиной. Во время ссоры мужчина схватил кухонный нож и ударил им пенсионерку в грудь. От полученного ранения женщина скончалась на месте. Обвиняемый с места преступления скрылся.

Злоумышленник в преступлении признался, 2 сентября его заключили под стражу. По делу проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, расследование продолжается.