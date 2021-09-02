Курскую Коренную пустынь закрыли на карантин

Запрет на посещение паломников будет действовать до 15 сентября Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Курскую Коренную Рождества Пресвятой Богородицы пустынь закрыли на карантин по коронавирусу, сообщается на сайте монастыря.

Запрет на посещение паломников будет действовать до 15 сентября.

«Также, в связи с данной ситуацией, заселение в гостиницу монастыря невозможно», - написано в объявлении.

За последние сутки коронавирусом заболели еще 170 жителей Курской области. В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1398 человек.