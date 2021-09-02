170 курян заболели коронавирусом за сутки

За все время пандемии зарегистрировано 52 593 подтвержденных случая Фото: Яна ШЕЛЕСТ

За последние сутки коронавирусом заболели 170 курян, сообщили в оперштабе. За все время пандемии зарегистрировано 52 593 подтвержденных случая.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1398 человек, на искусственной вентиляции – 82. На сегодняшний день скончались 1286 человек, плюс шесть – за последние сутки.

Прирост заболевших по муниципалитетам:

• г. Курск +93;

• г. Железногорск +14;

• Курчатовский район +10;

• Беловский +7;

• Октябрьский +7;

• Солнцевский +6;

• г. Обоянь +4;

• Обоянский +3;

• Суджанский +3;

• Тимский +3;

• Горшеченский +2;

• Курский +2;

• Медвенский +2;

• Поныровский +2;

• Пристенский +2;

• г. Щигры +2;

• Щигровский +2;

• Большесолдатский +1;

• Золотухинский +1;

• Мантуровский +1;

• г. Суджа +1;

• Хомутовский +1;

• Черемисиновский +1.