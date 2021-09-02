170 курян заболели коронавирусом за сутки

За все время пандемии зарегистрировано 52 593 подтвержденных случая
Фото: Яна ШЕЛЕСТ
За последние сутки коронавирусом заболели 170 курян, сообщили в оперштабе. За все время пандемии зарегистрировано 52 593 подтвержденных случая.
В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1398 человек, на искусственной вентиляции – 82. На сегодняшний день скончались 1286 человек, плюс шесть – за последние сутки.
Прирост заболевших по муниципалитетам:
• г. Курск +93;
• г. Железногорск +14;
• Курчатовский район +10;
• Беловский +7;
• Октябрьский +7;
• Солнцевский +6;
• г. Обоянь +4;
• Обоянский +3;
• Суджанский +3;
• Тимский +3;
• Горшеченский +2;
• Курский +2;
• Медвенский +2;
• Поныровский +2;
• Пристенский +2;
• г. Щигры +2;
• Щигровский +2;
• Большесолдатский +1;
• Золотухинский +1;
• Мантуровский +1;
• г. Суджа +1;
• Хомутовский +1;
• Черемисиновский +1.