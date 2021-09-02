Под Курском перевернулся «Тигуан»

Водитель получила травмы и была доставлена в больницу Фото: УМВД России по Курской области.

Под Курском перевернулся Фольксваген «Тигуан», сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области. ДТП произошло в Золотухинском районе 2 сентября около девяти часов утра.

35-летняя женщина-водитель иномарки ехала по автодороге Курск – Поныри со стороны Свободы в направлении Курска. На 23 километре трассы она, по предварительным данным, не справилась с управлением.

Автомобиль съехал в кювет и перевернулся. Водитель получила травмы и была доставлена в больницу. Полиция выясняет все обстоятельства ДТП.

30 августа в Рыльском районе под Курском перевернулся «Форд», погиб 49-летний пассажир.