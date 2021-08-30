Машина съехала в правый кювет и перевернулась Фото: Из архива "КП"

Под Курском перевернулся «Форд», погиб 49-летний пассажир, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области. Смертельное ДТП произошло 29 августа примерно в 15:30 в Рыльском районе.

20-летний водитель автомобиля «Форд Фокус» двигался по автодороге Курск – Льгов – Рыльск со стороны Рыльска в сторону села Крупец. На 141 километре трассы он, по предварительным данным, не справился с управлением.

Машина съехала в правый кювет и перевернулась. В результате ДТП 49-летний пассажир скончался на месте, водителя с травмами доставили в Рыльскую Центральную районную больницу.