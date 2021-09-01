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Здоровье1 сентября 2021 12:55

От тяжелой ковидной пневмонии за сутки умерли пятеро курян

Заболели 177 человек
Яна ШЕЛЕСТ
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Скончались женщины - 73, 80, 82 года и мужчины 59, 93 года

Скончались женщины - 73, 80, 82 года и мужчины 59, 93 года

Фото: Яна ШЕЛЕСТ

За последние сутки от тяжелой ковидной пневмонии умерли пятеро курян, сообщили в оперштабе. Скончались женщины - 73, 80, 82 года и мужчины 59, 93 года.

За все время пандемии заболели 52 423 человека, за последние сутки – 177. В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1397 человек

В Курскую область поступили еще две партии вакцины от коронавируса - «Спутник V» - 10 700 доз, «Спутник Лайт» - 500 доз. Всего с начала старта массовой вакцинации регион получил 464 337 доз.