От тяжелой ковидной пневмонии за сутки умерли пятеро курян

Скончались женщины - 73, 80, 82 года и мужчины 59, 93 года Фото: Яна ШЕЛЕСТ

За последние сутки от тяжелой ковидной пневмонии умерли пятеро курян, сообщили в оперштабе. Скончались женщины - 73, 80, 82 года и мужчины 59, 93 года.

За все время пандемии заболели 52 423 человека, за последние сутки – 177. В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1397 человек

В Курскую область поступили еще две партии вакцины от коронавируса - «Спутник V» - 10 700 доз, «Спутник Лайт» - 500 доз. Всего с начала старта массовой вакцинации регион получил 464 337 доз.