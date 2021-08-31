Первым компонентом вакцины в области привито 362 535 человек Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В Курскую область поступили две партии вакцины от коронавируса - «Спутник V» - 10 700 доз, «Спутник Лайт» - 500 доз. Всего с начала старта массовой вакцинации регион получил 464 337 доз, из них 382 967 «Спутника V», 71 380 «Спутника Лайт», 6 270 «ЭпиВакКороны», 3 720 «КовиВака».

Первым компонентом вакцины в области привито 362 535 человек; это составляет 67,9% от необходимого числа для формирования коллективного иммунитета к коронавирусу в регионе. Полностью завершили вакцинацию 316 585 курян.