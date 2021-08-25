Семь курских учителей удостоились премии Минпросвещения

Все отмеченные учителя не раз участвовали в конкурсах профессионального мастерства
Фото: Светлана ВОЛКОВА
Премия Минпросвещения России в размере 200 тысяч рублей присуждается по результатам конкурса, который проходит в рамках нацпроекта «Образование».
В Курской области награду получили семь учителей:
- учитель истории школы №59 Курска Марина Валерьевна Падогова;
- учитель ОПК Солнцевской школы Ольга Викторовна Бондаренко;
- учитель русского языка и литературы школы №5 Щигров Галина Владимировна Дунаева;
- учитель начальных классов школы №59 Курска Тамара Николаевна Чернова;
- учитель ИЗО и МХК школы №13 Железногорска Наталия Александровна Рыжова;
- учитель русского языка и литературы гимназии №4 Курска Кристина Леонидовна Самсонова
- учитель русского языка и литературы Кармановской школы Железногорского района Ирина Николаевна Османова.
Все педагоги не раз участвовали в конкурсах профессионального мастерства, имеют дипломы, почетные грамоты и другие награды.