В Курске расчистили русло протоки Кривец

Русло протоки протяженностью 200 метров расчистили плавающим экскаватором

В Курске продолжаются работы по расчистке протоки Кривец. На первом этапе береговую полосу на площади почти пять тысяч квадратов освободили от кустарника и мелколесья. Русло протоки протяженностью 200 метров расчистили плавающим экскаватором.

Всего за первое полугодие работы по расчистке водного объекта выполнили на участке 600 метров. Второй этап начнется в сентябре 2021 года. Работы по расчистке и берегоукреплению планируют завершить в 2022 году.