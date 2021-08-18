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Общество18 августа 2021 13:55

В Курске расчистили русло протоки Кривец

Все работы планируют завершить в следующем году
Яна ШЕЛЕСТ
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Русло протоки протяженностью 200 метров расчистили плавающим экскаватором

Русло протоки протяженностью 200 метров расчистили плавающим экскаватором

В Курске продолжаются работы по расчистке протоки Кривец. На первом этапе береговую полосу на площади почти пять тысяч квадратов освободили от кустарника и мелколесья. Русло протоки протяженностью 200 метров расчистили плавающим экскаватором.

Всего за первое полугодие работы по расчистке водного объекта выполнили на участке 600 метров. Второй этап начнется в сентябре 2021 года. Работы по расчистке и берегоукреплению планируют завершить в 2022 году.